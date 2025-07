Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal precisa de imigrantes? Sim, tal como quase todos os países desenvolvidos. Mas de uma imigração ordenada, regulada, exigente, que não crie guetos culturais. Agitar espantalhos sobre a visão deste Governo para a imigração, tentando passar a ideia de que alguém alguma vez disse que não precisamos de imigrantes ou que quase se jura que ouviram Montenegro a dizer que quer construir um muro, é insultuoso para quem vive os impactos da herança laxista da esquerda.

Felizmente os meninos da Juventude Popular - JP não veem Portugal em 2025 como um entreposto colonial, que vive da importação da mão de obra pobre e vulnerável para colmatar a ausência de produtividade. Os meninos da JP não acham que Portugal só avança com a chegada de remessas de quem muitas vezes é matéria prima para a escravatura moderna, porque “precisamos de quem carregue os baldes de massa”. Num mundo onde o trabalho físico virá a ganhar cada vez menos relevância, é representativo da pouca ambição que se tem para o país dizer que precisamos de imigrantes porque se não não se constroem casas.



Quando se diz que "não são os meninos da JP que vão acartar baldes de massa", repete-se um cliché infantil (mas bom para os gostos nas redes sociais) que pretende humilhar quem defende políticas estruturadas, como se a única forma de contribuir para o país fosse com trabalho físico. A Juventude Popular orgulha-se de defender o mérito, a responsabilidade social e a coesão nacional. Isso implica acolher e integrar, com conta peso e medida, e com dignidade.

Integrar não é apenas abrir as portas — é garantir que quem entra conhece a língua, os valores que deve respeitar, compreende a cultura e de preferência participa ativamente na vida em comunidade. De outro modo, não há integração: há apenas coexistência paralela, utilitarista, com tudo o que isso implica em termos de fragmentação social.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.



Sobre a segurança social, ninguém contesta os dados, ainda que seja preciso tempo para perceber se são realmente sustentáveis a médio-longo prazo, até porque não são as levas de imigrantes que vão resolver um modelo económico que continua a adiar reformas estruturais no emprego e na demografia. E mais importante ainda: não se pode avaliar o estado do país apenas com base em folhas de Excel. Há uma diferença entre números bonitos num ficheiro e a realidade vivida por quem enfrenta serviços públicos sobrecarregados e tensões sociais cada vez mais visíveis. Na JP sabemos disso.



Os Henriques Raposos deste país, que veem o mundo através de colunas de opinião e debates de podcast, não sentem o impacto da imigração descontrolada. Não são eles que lidam com a saturação dos centros de saúde, com rendas impossíveis, os transportes sobrelotados ou com bairros onde a convivência se deteriora. Esses problemas afetam os portugueses comuns, os que não estão a contar com uns imigrantes para lhes construírem a casa de férias.



A realidade portuguesa não se resolve com discursos redutores para chamar à atenção nas redes sociais nem com romantismos sobre sociedades abertas. São aliás esses romantismos que estão a prejudicar as ditas sociedades abertas. Porque há muito que o romance vivido em certas colunas de opinião deixou de ter qualquer ligação ao drama da vida real.