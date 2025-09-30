Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A taxa de inflação em Portugal caiu para 2,4% em setembro, segundo a primeira estimativa divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), uma descida de 0,4 pontos percentuais face a agosto.

Apesar do recuo da inflação global, os preços dos bens alimentares não-transformados, como carne, peixe, legumes e frutas, registaram um aumento médio de 7% face ao mesmo mês do ano passado.

A inflação subjacente, que exclui energia e alimentos não-transformados, também recuou para 2,4% em termos homólogos, mantendo o mesmo ritmo de descida em relação a agosto.

Já os produtos energéticos registaram uma aceleração da inflação, passando de -0,2% em agosto para 0,3% em setembro, enquanto a inflação dos alimentos transformados subiu para 1%, contra 0,8% no mês anterior.

Em variação mensal, de agosto para setembro, o cabaz de bens e serviços analisado pelo INE registou uma subida média de 0,9%, depois de uma diminuição de 0,2% em agosto. A energia aumentou 0,1%, os alimentos não-transformados 0,3% e os transformados 0,2%.

O INE estima que a inflação média dos últimos 12 meses se mantenha em 2,4%, enquanto o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, utilizado para comparações com a União Europeia, fixou-se em 1,9% em setembro, recuando face aos 2,5% de agosto.

Os números definitivos para a inflação de setembro serão divulgados pelo INE a 10 de outubro, detalhando a evolução dos preços nas diversas categorias de consumo familiar, incluindo habitação, alimentação, vestuário, saúde e lazer.

