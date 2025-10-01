Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a empresa, a atualização de preços afeta cerca de 85% dos clientes domésticos, com um consumo médio mensal de sete metros cúbicos e um contador até 25 milímetros.

A EPAL esclareceu que o ajuste das tarifas foi realizado de acordo com a previsão do índice harmonizado de preços no consumidor publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

A empresa recordou ainda que mantém disponível a Tarifa Social da Água, destinada a clientes mais carenciados, com descontos que podem chegar aos 93%, bem como a Tarifa Familiar, para agregados familiares com cinco ou mais pessoas.

A EPAL é uma empresa do setor empresarial do Estado, detida a 100% pela AdP – Águas de Portugal, e é responsável pelo abastecimento de água à cidade de Lisboa.