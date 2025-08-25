Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A entidade opera através do site https://euro-global-banco.com/.

Segundo o regulador, esta entidade não está habilitada a exercer em Portugal atividades financeiras reservadas, como a receção de depósitos ou a concessão de crédito, funções exclusivas das instituições autorizadas e supervisionadas pelo Banco de Portugal.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

No comunicado, o banco central recorda que estas atividades estão previstas no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e apenas podem ser desenvolvidas por entidades legalmente reconhecidas.

O Banco de Portugal reforça ainda que a lista oficial das instituições autorizadas a operar no país está disponível no portal www.bportugal.pt, alertando os consumidores para a necessidade de confirmar sempre a legitimidade das entidades antes de estabelecer qualquer relação financeira.