Isabel Jonet, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, explica em comunicado enviado às redações, que “os produtos doados serão encaminhados para os armazéns dos 21 Bancos Alimentares em atividade e aí pesados, separados e acondicionados."

"O resultado é distribuído localmente a pessoas com carências alimentares, por intermédio de mais de 2.400 instituições de Solidariedade Social, previamente selecionadas e acompanhadas na sua atividade diária.", explica.

O Banco Alimentar volta ainda a propor a contribuição através de vales de produtos, que estão disponíveis até dia 7 de dezembro nas caixas dos supermercados. Cada vale tem um código de barras específico associado aos produtos que cada pessoa queira doar ao Banco Alimentar.

Para além disso, através do canal de doação online www.alimentestaideia.pt, todos aqueles que não se puderem deslocar aos pontos de recolha durante o fim de semana, se encontrem ou residam fora de Portugal podem contribuir com alimentos até dia 7 de dezembro.

Quase 30 mil toneladas de alimentos distribuídos em 2024

No ano passado, os 21 Bancos Alimentares em atividade em Portugal distribuíram 27.448 toneladas de alimentos (com o valor estimado de 45 milhões de euros), num movimento médio de 109 toneladas por dia útil. Prestando assistência a 2.400 instituições, os alimentos foram entregues a perto de 380 mil pessoas com carências alimentares comprovadas, sob a forma de cabazes ou de refeições confecionadas, de acordo com os dados da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome.

O Banco Alimentar foi criado em Portugal em 1991 com a missão de lutar contra o desperdício e distribuir apoio a quem mais precisa de se alimentar, em parceria com instituições de solidariedade e com base no trabalho voluntário. Existem atualmente 21 Bancos Alimentares (nas zonas de Abrantes, Algarve, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Cova da Beira, Évora, Leiria-Fátima, Lisboa, Madeira, Zona Oeste, Portalegre, Porto, S. Miguel, Santarém, Setúbal, Terceira, Viana do Castelo e Viseu). A Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares encoraja a rede e representa os Bancos Alimentares a nível nacional e internacional.

