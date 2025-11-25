Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Rádio Renascença avança que a loja acumula dívidas de 12,3 milhões de euros, metade das quais à banca.

O PER permite, assim, negociar com os credores de forma a evitar a execução da dívida, que inclui o BPI (1,22 milhões €), BCP (1,09 milhões €), Caixa Geral de Depósitos (1,07 milhões €), Abanca (0,83 milhões €), Bankinter (0,82 milhões €), Novobanco (0,39 milhões €), Santander Totta (0,21 milhões €), Santander Consumer Finance (0,14 milhões €) e Banco Montepio (0,23 milhões €).

À lista de credores junta-se a Autoridade Tributária, com créditos reconhecidos acima dos 294,9 mil euros, enquanto a Segurança Social regista créditos de 1,06 milhões de euros.

O processo, coordenado pelo administrador judicial Bruno Costa Pereira, surge após pressão dos bancos, que já avançaram com ações de execução, e visa dar à Gleba viabilidade financeira apesar das dificuldades.