Conhecida por ter pão artesanal, com moagem própria e cereais 100% locais a padaria lisboeta entrou com um Processo Especial de Revitalização (PER) para evitar a falência.
Gleba. A padaria está em risco de falência
25 nov 2025 16:19
A Rádio Renascença avança que a loja acumula dívidas de 12,3 milhões de euros, metade das quais à banca.
O PER permite, assim, negociar com os credores de forma a evitar a execução da dívida, que inclui o BPI (1,22 milhões €), BCP (1,09 milhões €), Caixa Geral de Depósitos (1,07 milhões €), Abanca (0,83 milhões €), Bankinter (0,82 milhões €), Novobanco (0,39 milhões €), Santander Totta (0,21 milhões €), Santander Consumer Finance (0,14 milhões €) e Banco Montepio (0,23 milhões €).
À lista de credores junta-se a Autoridade Tributária, com créditos reconhecidos acima dos 294,9 mil euros, enquanto a Segurança Social regista créditos de 1,06 milhões de euros.
O processo, coordenado pelo administrador judicial Bruno Costa Pereira, surge após pressão dos bancos, que já avançaram com ações de execução, e visa dar à Gleba viabilidade financeira apesar das dificuldades.
