Não há transmissão em direto nem live timing, mas a F1 está presente no circuito como criadora de conteúdo, publicando material nas redes sociais, gravando pequenos excertos com pilotos e elementos das equipas e produzindo um resumo diário com os destaques do dia. Ou seja, não é um teste totalmente secreto, mas tudo o que chega ao público passa exclusivamente pelo filtro da Fórmula 1 e das equipas.

Segundo a organização, este modelo permite que a F1 e as equipas controlem a narrativa, doseiem informação, mantenham o interesse dos fãs e garantam cobertura mediática suficiente sem se expor a problemas de fiabilidade ou comparações diretas. O que contrasta com a política de portas abertas que tem feito crescer a base de fãs nos últimos anos.

De acordo com o The Race, há ainda uma leitura pragmática menos assumida publicamente: proteger o teste de Barcelona ajuda a não desvalorizar os testes do Bahrein, que envolvem taxas elevadas pagas pelos promotores para acolherem os testes oficiais e televisivos. Permitindo que a F1 reforce o seu papel como media company, que as equipas trabalhem longe de olhares indiscretos e que os fãs continuem a receber conteúdos, ainda que filtrados.

Contudo, assim não é possível que os fãs tenham percepção real do desempenho dos carros e motores completamente novos, nem perceber as imperfeições na regulamentação que sabe-se aumenta o risco de problemas iniciais. A divulgação de imagens e vídeos limitada, sem acesso a live timing ou garantia de tempos por volta, torna difícil avaliar a hierarquia entre os carros.

O fantasma de 2014

O secretismo de Barcelona parece não querer repetir a primeira grande mudança de 2014, com a introdução da era turbo-híbrida. Altura em que o primeiro teste em Jerez foi marcado por problemas de fiabilidade: só seis carros fizeram tempos e todos ficaram separados por apenas 15 segundos.

Foi um início caótico, mas que rapidamente se transformou em narrativa de recuperação. Hoje, um cenário semelhante seria considerado mau, mas dificilmente duraria semanas no ciclo mediático e provavelmente enriqueceria a história da nova era. Por isso, o grau de secretismo em 2026 parece desnecessário, especialmente porque a probabilidade de falhas generalizadas é baixa.

Há exceções dentro deste formato fechado: a Sky Sports F1 produz um programa diário de meia hora durante toda a semana, apresentado por Ted Kravitz e convidados, transmitido no YouTube e no canal de TV. É o principal ponto de contacto diário para os fãs, mostrando primeiras imagens, discutindo aero ativa, modos de boost, ultrapassagem e recarga, além de sons e comportamentos dos carros. Contudo, todo o conteúdo depende do material autorizado pela F1.

A que estar atento nos testes

Com início hoje, 26 de janeiro, e fim a 30 de janeiro, o primeiro teste da temporada é bastante diferente do habitual. Estão presentes 10 das 11 equipas, com a Williams a falhar o teste devido a atrasos no desenvolvimento do seu novo carro. Cada equipa só poderá correr em três dos cinco dias, o que torna os planos de pista muito variados: algumas equipas vão procurar acumular quilometragem cedo para validar sistemas e testar fiabilidade, enquanto outras, como McLaren, Ferrari e Aston Martin, podem começar apenas nos dias seguintes.

A Audi já realizou um shakedown e apresentou imagens do lançamento, mas só deverá divulgar oficialmente o seu carro no início da semana; trata-se de uma versão inicial e básica para testar sistemas e fiabilidade.

A Red Bull mantém o seu carro de 2026 em segredo, embora o shakedown da Racing Bulls em Imola tenha dado algumas pistas sobre o design e a gestão de refrigeração.

Os novos motores, com uma divisão quase igual entre motor V6 e sistema elétrico, sem MGU-H e com combustíveis sustentáveis, vão ser um dos grandes testes de fiabilidade; algumas equipas podem recorrer a combustível não homologado, levantando questões técnicas interessantes.

Será também importante observar o comportamento dos carros em pista, incluindo a resposta a solavancos, o impacto da redução de peso, dimensões menores, gestão da potência elétrica e conceitos aerodinâmicos como o rake.

O que muda no campeonato de 2026

A partir de 2026, a Fórmula 1 vai passar por uma das maiores mudanças regulamentares da última década, com novos carros mais curtos, estreitos, leves e ágeis. O comprimento entre eixos foi reduzido para melhorar a resposta nas curvas, e os pneus Pirelli de 18 polegadas serão mais estreitos, reduzindo arrasto e peso. Os arcos sobre os pneus dianteiros desaparecem e os pisos longos de efeito solo dão lugar a pisos mais planos com difusores maiores, reduzindo a carga aerodinâmica e permitindo mais variedade de ajustes, nivelando a competição.

O DRS desaparece e é substituído por aerodinâmica activa, permitindo ajustar as asas entre modos de curva e de recta. Isto é, as asas dianteiras e traseiras serão simplificadas, com menos elementos, e será introduzida a Active Aero, permitindo que os pilotos ajustem o ângulo das asas para reduzir arrasto nas retas, substituindo o DRS tradicional. O Overtake Mode continua, fornecendo energia elétrica extra quando o piloto está a menos de um segundo do adversário, e o botão de Boost mantém-se para defesa ou ataque em qualquer ponto da volta. Os pilotos também controlarão a recarga da bateria com diferentes modos estratégicos.

No que aos motores diz respeito mantém-se o V6 turbo híbrido de 1,6 litros, mas a potência elétrica triplica, aproximando-se de um equilíbrio 50/50 entre motor a combustão e elétrico, com sistemas ERS mais eficientes e o fim do complexo MGU-H. Os carros usarão combustíveis sustentáveis avançados, feitos de captura de carbono, resíduos municipais e biomassa não alimentar.

A segurança também evolui: a célula de sobrevivência será mais rigorosamente testada, o arco de proteção será 23% mais resistente e a estrutura frontal foi redesenhada para absorver impactos em duas fases.

Na temporada 2026 em pista vai haver monolugares mais rápidos, impressionantes e desafiadores, com menos downforce, gestão de energia mais complexa e novas ferramentas estratégicas para pilotos e equipas, segundo o site oficial da F1 o objetivo é tornar a F1 mais competitiva e sustentável.

Esta aposta mais “road relevant” ajudou a atrair novos construtores e a reorganizar o mapa dos fornecedores de motores, com a saída da Renault como fabricante, a Alpine a passar a cliente da Mercedes, o fim da parceria Red Bull-Honda e o regresso da Ford em colaboração com a Red Bull Powertrains. A Honda regressa como fornecedora oficial da Aston Martin, enquanto a Audi se estreia oficialmente na F1 após assumir a Sauber.

A grelha passa a contar com 11 equipas, pela primeira vez desde 2016, com a entrada da Cadillac, apoiada pela General Motors. A nova equipa aposta na experiência de Valtteri Bottas e Sergio Pérez para se estabelecer no pelotão.

Em termos de pilotos, 2026 será um ano de grande estabilidade: oito das dez equipas existentes mantêm os seus alinhamentos, sendo Arvid Lindblad, na Racing Bulls, o único rookie da temporada. Isack Hadjar sobe à Red Bull e Yuki Tsunoda passa a piloto de reserva.

No calendário, Madrid estreia-se como nova prova do Mundial, assumindo o Grande Prémio de Espanha com um circuito urbano, enquanto Barcelona permanece no calendário como segunda corrida espanhola. Em contrapartida, Imola sai de cena, deixando Itália com apenas uma prova.

Antes da ação em pista, a habitual época de lançamentos trouxe também debate em torno das novas pinturas. A Red Bull destacou-se por abandonar finalmente o azul mate usado durante uma década, regressando a um visual mais brilhante que evoca a era Vettel, enquanto Mercedes e Audi optaram por abordagens mais conservadoras. Ferrari apostou numa mistura de referências históricas, Haas manteve um design familiar apesar da parceria com a Toyota Gazoo Racing, e Alpine e Racing Bulls receberam críticas pela falta de identidade visual forte.

Quem vai estar nas grelhas e aos comandos das equipas?

McLaren mantém Lando Norris e Oscar Piastri, repetindo a dupla pela quarta temporada consecutiva. Norris entra na sua sétima época na equipa e Piastri traz experiência depois de um 2025 desafiante. O diretor de equipa continua a ser Andrea Stella.

Mercedes também mantém George Russell e Kimi Antonelli. Russell terminou a temporada anterior em quarto e Antonelli impressionou no seu ano de estreia. Toto Wolff continua como diretor de equipa, à procura de regressar à forma dominante da equipa.

Red Bull muda a sua linha, com Max Verstappen a manter-se e Isack Hadjar a subir da Racing Bulls. Hadjar substitui Yuki Tsunoda, agora reserva, enquanto Laurent Mekies assume a gestão da equipa.

Ferrari mantém Charles Leclerc e Lewis Hamilton, esperando que o novo carro de 2026 melhore os resultados depois de um 2025 sem vitórias. Fred Vasseur continua como diretor de equipa.

Williams mantém Alex Albon e Carlos Sainz, que trouxeram a melhor classificação da equipa desde 2017, sob a liderança de James Vowles.

Racing Bulls muda parcialmente: Liam Lawson permanece e Arvid Lindblad sobe da F2, substituindo Hadjar. Alan Permane continua como Team Principal.

Aston Martin mantém Fernando Alonso e Lance Stroll. Alonso, na sua 23.ª época, passa a trabalhar sob a liderança de Adrian Newey, agora diretor de equipa.

Haas mantém Esteban Ocon e Ollie Bearman, com Ayao Komatsu no comando da equipa.

Audi (antiga Kick Sauber) mantém Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, com Jonathan Wheatley como diretor de equipa, enquanto a marca assume oficialmente o lugar da Sauber.

Alpine mantém Pierre Gasly e Franco Colapinto, após a troca de Doohan por Colapinto em 2025. O diretor de equipa ainda não está confirmado.

Cadillac, a 11.ª equipa, estreia-se na F1 com dois veteranos: Valtteri Bottas e Sergio Perez, com motores Ferrari até ao lançamento do seu próprio motor em 2029. Graeme Lowdon será o diretor de equipa da nova equipa.

As datas a apontar no calendário

26–30 de Janeiro: Circuit de Barcelona-Catalunya (à porta fechada)

11–13 de Fevereiro: Testes de pré-temporada no Bahrain

18–20 de Fevereiro: Testes de pré-temporada no Bahrain

Duas semanas após os testes, a temporada arranca em Melbourne, na Austrália. Seguem-se mais 23 corridas espalhadas pelo mundo, com os Estados Unidos a acolherem o maior número de provas (três): Miami (3 de Maio), Austin (25 de Outubro) e Las Vegas (21 de Novembro). Espanha recebe uma novidade com a estreia de Madrid.

Haverá também seis fins de semana com corridas sprint, incluindo os Grandes Prémios da Grã-Bretanha e de Singapura, com mais corridas e mais pontos em jogo.

Ronda 1 – 6 a 8 de Março: Grande Prémio da Austrália, Melbourne

Ronda 2 – 13 a 15 de Março: Grande Prémio da China, Xangai (fim de semana sprint)

Ronda 3 – 27 a 29 de Março: Grande Prémio do Japão, Suzuka

Ronda 4 – 10 a 12 de Abril: Grande Prémio do Bahrain, Sakhir

Ronda 5 – 17 a 19 de Abril: Grande Prémio da Arábia Saudita, Jeddah

Ronda 6 – 1 a 3 de Maio: Grande Prémio de Miami, Miami (fim de semana sprint)

Ronda 7 – 22 a 24 de Maio: Grande Prémio do Canadá, Montreal (fim de semana sprint)

Ronda 8 – 5 a 7 de Junho: Grande Prémio do Mónaco, Mónaco

Ronda 9 – 12 a 14 de Junho: Grande Prémio de Barcelona-Catalunya, Barcelona

Ronda 10 – 26 a 28 de Junho: Grande Prémio da Áustria, Spielberg

Ronda 11 – 3 a 5 de Julho: Grande Prémio da Grã-Bretanha, Silverstone (fim de semana sprint)

Ronda 12 – 17 a 19 de Julho: Grande Prémio da Bélgica, Spa-Francorchamps

Ronda 13 – 24 a 26 de Julho: Grande Prémio da Hungria, Budapeste

Pausa de Verão da F1

Ronda 14 – 21 a 23 de Agosto: Grande Prémio dos Países Baixos, Zandvoort (fim de semana sprint)

Ronda 15 – 4 a 6 de Setembro: Grande Prémio de Itália, Monza

Ronda 16 – 12 a 14 de Setembro: Grande Prémio de Espanha, Madrid

Ronda 17 – 24 a 26 de Setembro: Grande Prémio do Azerbaijão, Baku*

Ronda 18 – 9 a 11 de Outubro: Grande Prémio de Singapura, Marina Bay (fim de semana sprint)

Ronda 19 – 23 a 25 de Outubro: Grande Prémio dos Estados Unidos, Texas

Ronda 20 – 30 de Outubro a 1 de Novembro: Grande Prémio da Cidade do México

Ronda 21 – 6 a 8 de Novembro: Grande Prémio de São Paulo

Ronda 22 – 19 a 21 de Novembro: Grande Prémio de Las Vegas

Ronda 23 – 27 a 29 de Novembro: Grande Prémio do Qatar, Lusail

Ronda 24 – 4 a 6 de Dezembro: Grande Prémio de Abu Dhabi, Yas Marina

Onde ver e quanto custa?

Em Portugal é a DAZN, que detém os direitos exclusivos da Fórmula 1 até 2027, transmitindo todas as corridas, qualificação e sessões de treinos em Portugal em 2026 . Tem um pacote dedicado chamado DAZN Motores, que inclui todas as provas da F1, F2, F3, Formula E, Porsche Supercup e outras competições motorizadas.

A subscrição do DAZN Motores custa cerca de 8,99 € por mês sem fidelização, ou cerca de 6,99 € por mês com um contrato de 12 meses (fidelização), os treinos livres da F1 e outras sessões também podem ser vistos na DAZN, e se já for subscritor de outro plano da DAZN o pacote Motores pode estar incluído sem custos adicionais.

Além disso, pode assistir à F1 através da F1 TV, o serviço oficial da Fórmula 1. Em Portugal, a F1 TV Pro custa cerca de 2,99 € por mês ou cerca de 26,99 € por ano para o plano básico que transmite todas as corridas ao vivo.