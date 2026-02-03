Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Estrada Nacional 236, que liga Lousã (Coimbra) a Castanheira de Pera (Leiria), permanecerá encerrada ao trânsito por cerca de duas semanas devido à passagem da depressão Kristin, com acesso apenas a moradores e comerciantes, enquanto há ainda remoção de madeira e risco de deslizamentos. A EN222, entre Vila Nova de Foz Côa e Almendra (Guarda), também foi cortada devido a derrocadas, sem alternativas rodoviárias imediatas.

No distrito de Vila Real, a queda de neve impossibilitou o transporte escolar em várias aldeias, com aviso laranja do IPMA para altitudes acima de 800/1000 metros. Em Castro Daire (Viseu), um autocarro com 20 a 30 pessoas, incluindo crianças e idosos, ficou preso na neve, obrigando à intervenção da GNR e dos bombeiros.

Apesar do mau tempo, a Proteção Civil registou entre a meia-noite e as 08h30 cerca de 38 ocorrências, maioritariamente limpezas de vias na Grande Lisboa e na região de Coimbra, sem situações graves. A monitorização dos níveis de água mantém-se estável, embora as autoridades continuem vigilantes para eventuais agravamentos.

Na rede ferroviária, a Linha do Norte entre Braga e Lisboa e a Linha do Minho retomaram a circulação de comboios de longo curso, enquanto o serviço Intercidades na Linha da Beira Alta será reposto integralmente. No entanto, permanecem suspensos os comboios na Linha do Douro (entre Régua e Pocinho), na Linha do Oeste e nos Urbanos de Coimbra, devido aos efeitos do temporal da semana passada.

A circulação automóvel em localidades dos concelhos de Felgueiras, Trofa, Gondomar, Amarante e Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, está condicionada devido a desmoronamentos e inundações. Em Felgueiras, a rua de Padroso está afetada; na Trofa, a rua 25 de Abril, freguesia de Guidões; em Gaia, a rua 14 de Maio, freguesia de Avintes; em Gondomar, a rua do Picoto, em Medas, e a rua Beira Rio, em Zebreiros, com restrições devido à subida dos rios Sousa e Douro. Em Amarante, o IP4, no quilómetro 71.600, apresenta circulação condicionada por queda de neve. A GNR recomenda planeamento antecipado dos percursos, utilização de vias alternativas e respeito pela sinalização temporária.

