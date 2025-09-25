Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o mesmo meio, a UEFA tem sido a principal promotora da medida, que abrangeria tanto os clubes israelitas em torneios europeus como a seleção nacional, atualmente a disputar a fase de qualificação para o Mundial de 2026. A FIFA, por sua vez, poderia avançar em conjunto com a entidade europeia para suspender todas as seleções do país.

O debate intensificou-se após declarações de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, sobre a suspensão parcial dos acordos comerciais com Israel, bem como pelas manifestações pró-Palestina que levaram ao cancelamento da última etapa e da cerimónia de entrega de prémios da Volta a Espanha.

A pressão internacional cresceu ainda mais depois de oito peritos da ONU pedirem formalmente à UEFA e à FIFA a expulsão de Israel. “O desporto deve rejeitar a perceção de que tudo continua como de costume”, afirmaram, defendendo que as organizações não podem “ignorar violações graves dos direitos humanos”.

Para avançar, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, poderá convocar em breve uma reunião extraordinária do Comité Executivo. Já o Conselho da FIFA, presidido por Gianni Infantino, tem agendada uma reunião para 2 de outubro, embora a ordem de trabalhos ainda não tenha sido divulgada.

