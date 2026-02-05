Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As operações permitiram a cobertura dos rios Sado, Tejo e Mondego, assim como da faixa costeira nacional mais afetada.

O objetivo foi recolher informação sobre danos em infraestruturas, identificar cheias e detetar zonas ou populações em risco, informação que foi partilhada com as entidades competentes para apoiar a tomada de decisão.

No âmbito da resposta a este evento meteorológico, a Força Aérea elevou o dispositivo de alerta para mais do dobro, mantendo aeronaves prontas para missões de reconhecimento visual, transporte aéreo e busca e salvamento, entre outras.

