Com base na experiência do Japão enquanto país frequentemente afetado por desastres naturais, a representação diplomática divulgou nas redes sociais dicas práticas destinadas a reduzir riscos em caso de inundações, sublinhando que está solidária com Portugal.

Entre as recomendações, a Embaixada destaca a escolha do calçado adequado, aconselhando o uso de ténis bem ajustados em vez de galochas. Apesar de parecer contraditório, as botas podem tornar-se perigosas se a água entrar, tornando-as pesadas e dificultando a mobilidade em situações de emergência.

Outra orientação refere-se ao nível da água como critério de segurança. Segundo a regra indicada, a evacuação deve ocorrer antes de a água atingir o nível do joelho, uma vez que, a partir dessa altura, a pressão da corrente torna quase impossível caminhar. Caso a água suba rapidamente dentro de casa, a recomendação é não sair e procurar refúgio num piso superior, numa estratégia de evacuação vertical.

A Embaixada aconselha ainda o uso de um “terceiro pé” ao atravessar zonas inundadas, recorrendo a um cabo de vassoura ou guarda-chuva para sondar o chão. As cheias podem deslocar tampas de esgotos, que ficam invisíveis sob a água, representando armadilhas perigosas.

Por fim, é deixado um alerta específico aos condutores, lembrando que apenas 30 centímetros de água em movimento podem arrastar a maioria dos automóveis. Perante estradas inundadas, a recomendação é clara: não arriscar e voltar para trás.

