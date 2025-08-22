Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a acusação, Burgess terá lançado o objeto durante a partida entre as Dallas Wings e as New York Liberty, a 5 de agosto, no Barclays Center, em Nova Iorque. O objeto acabou por atingir uma menina de 12 anos que estava na bancada.

De acordo com os procuradores, imagens de videovigilância mostraram o suspeito a retirar o objeto das calças antes de o lançar em direção ao campo. O advogado do detido, no entanto, afirma que o vídeo não mostra ninguém a ser atingido.

O homem foi acusado de duas agressões e declarou-se inocente.

A Sky News recorda que este é já o terceiro caso de detenções relacionadas com este tipo de incidentes. O primeiro ocorreu em Atlanta, durante um jogo entre as Golden State Valkyries e as Atlanta Dream, com a detenção de um homem de 23 anos. Dias depois, um jovem de 18 anos foi preso num jogo das Phoenix Mercury.

Os meios de comunicação norte-americanos têm avançado que estes episódios podem estar ligados a um grupo associado a uma criptomoeda em formato de “meme coin”.

A WNBA condenou os incidentes e avisou que qualquer pessoa apanhada a atirar objetos para o campo ficará sujeita a uma proibição mínima de um ano de entrada em jogos da liga.