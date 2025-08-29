Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a empresa, não há previsão para a regularização do serviço.

À Lusa, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa explicou que se tratou de um atropelamento ferroviário na passagem de nível da Rocha do Conde de Óbidos, tendo sido dado o alerta pelas 8h30.

Às 9h30, estavam no local 32 operacionais apoiados por 11 veículos para prestar socorro e segurança.

A CP pediu “desculpa pelos incómodos causados” e agradeceu a “compreensão” dos passageiros, acrescentando que serão feitas atualizações assim que possível sobre a resolução do incidente e o restabelecimento do serviço.