Paul Gallagher, irmão mais velho dos músicos Noel e Liam Gallagher, dos Oasis, compareceu esta quarta-feira no Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, acusado de vários crimes de natureza sexual e violência doméstica.

O arguido, residente em East Finchley, no norte de Londres, enfrenta acusações de violação, comportamento coercivo e controlador, três crimes de agressão sexual, três de estrangulamento intencional, duas ameaças de morte e uma agressão que resultou em lesão corporal.

Segundo a acusação, revela o canal Sky News, os factos ocorreram entre 2022 e 2024.

Primeira audição em tribunal

Na breve audiência de cerca de cinco minutos, Paul Gallagher limitou-se a confirmar o nome, idade e morada, não tendo apresentado qualquer declaração de culpa. O juiz determinou a libertação sob fiança até nova audiência, agendada para 24 de setembro, no Tribunal da Coroa de Harrow.

Distância do mundo Oasis

Embora seja um ano mais velho do que Noel e sete anos mais velho do que Liam, Paul Gallagher nunca esteve envolvido na carreira da banda, que marcou o mundo musical britânico dos anos 90 e que está agora em tournée de regresso aos palcos.

