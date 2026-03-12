Os 'dragões' foram até à Alemanha defrontar o Estugarda, na primeira mão dos oitavos-de-final da Europa League, tendo derrotado os alemães por 1-2.
Todos os golos da partida foram marcados na primeira parte, com o Porto a chegar mesmo ao 0-2, após golos de Moffi e Rodrigo Mora. Por parte dos alemães, marcou Undav, aos 40 minutos.
