Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Sporting saiu derrotado da visita ao terreno do Bodo/Glimt por 3-0, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, num encontro em que os leões já foram para o intervalo a perder po 2-0, após golos de Sondre Fe e Ole Blomberg. Na segunda parte marcou Kasper Hogh, aos 71 minutos de jogo para fechar o resultado.

As decisões da eliminatória ficam marcadas para 17 de março, em Alvalade.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.