Na primeira volta, Rui Costa venceu com 42,13%, mas sem alcançar a maioria absoluta necessária para evitar uma segunda volta, que se realiza a 8 de novembro. O atual presidente vai defrontar João Noronha Lopes, que terminou com 30,26%.

Assim, no debate televisivo transmitido em simultâneo na CMTV, CNN Portugal, RTP Notícias e SIC Notícias, ao invés do debate que antecedeu a primeira ronda que foi transmitido na televisão do clube, a BTV, Rui Costa e João Noronha Lopes enfrentaram-se.

Noronha Lopes foi o primeiro a falar, segundo o sorteio, e afirmou que: “tenho uma enorme alegria e satisfação pelo ato eleitoral do último sábado. Somos de facto os maiores. Este ato foi possível porque houve a participação de outros candidatos, portanto quero saudar a participação de Luís Filipe Vieira, Rui Costa, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho. Sem eles este debate não teria sido possível. Acabou a primeira volta e agora começa a segunda. Na primeira tínhamos seis candidatos, uma eleição completamente diferente da eleição da segunda. Acredito que temos todas as condições para unir o voto daqueles que não se reveem no mandato desta direção. Parto com um atraso em relação ao Rui, vou ter que pedalar um bocadinho mais, mas tenho uma grande convicção que posso ganhar”, começou por dizer.

“Servir do Benfica? Tenho um passado que diz exatamente o contrário. Já fui vice-presidente de Manuel Vilarinho, em que lutei contra Vale e Azevedo. Tive um ano a trabalhar com dois empregos para servir o Benfica. Candidatei-me numa altura em que outros não se candidataram porque achei que era importante servir o Benfica. O quero é continuar a servir o Benfica. Este é o clube da minha vida”, afirmou.

Já Rui Costa, na sua primeira intervenção, reforçou o que o seu adversário afirmou: “Quero reforçar as palavras de João Noronha Lopes em relação ao ato eleitoral, que foi estrondoso para o Benfica. Cumprimento todos os que estiveram envolvidos durante mais de 40 horas. Tivemos por trás uma equipa maravilhosa que tornou este dia memorável. Em relação à primeira volta, agradeço a todos os que votaram em mim e me deram um voto de confiança, que é importantíssimo. A minha convicção é que foi um voto de confiança à minha pessoa e à minha liderança. Vamos os dois partir do zero e é necessário que aqueles que votaram em mim continuem a acreditar. Estou grato porque não foi uma votação regional, foi mundial”.

Segundo Rui Costa, o atual presidente não foi contactado por Luís Filipe Vieira depois das eleições de sábado, afirmando que não precisa de lutar pelos votos que recaíram no antigo presidente.

“Nenhum de nós é dono dos sócios do Benfica. Os sócios do Benfica são donos do Benfica. Cada um terá a liberdade de escolher o candidato que mais defende para o futuro do clube. Não acho que seja necessário ter os apoios de outros candidatos, nem publicamente nem não publicamente. As pessoas têm de escolher por elas próprias”,.

Assim sendo, o debate foi marcado por várias temáticas. Num dos tópicos maiores da candidatura de Noronha Lopes, o regresso do jogador Bernardo Silva, o candidato revelou e confirmou o regresso

"Falo com o Bernardo há muito tempo. É alguém que eu admiro e que é um grande benfiquista. Vai prevalecer o que for discutido com o treinador. Fizemos o maior investimento de sempre da história do Benfica e estejamos já a falar de reforços no plantel daqui a dois meses. Parece que houve alguma coisa que não correu bem. Mourinho entrou com uma equipa que não escolheu. O mesmo problema que teve Bruno Lage. Quando assim é, qualquer treinador tem dificuldade em ganhar. Trazemos para o futebol um projeto em que a estabilidade, a união e a coesão entre as pessoas é fundamental”, criticou também João Noronha Lopes.

“Decisões? Passam pelo treinador e pela estrutura, que dá ao treinador várias alternativas para cada posição do plantel. Se for uma estrutura profissional, tem várias soluções identificadas. Tenho na minha equipa pessoas que conhecem os cantos à casa. O Pedro Ferreira foi um dos melhores diretores de scouting do Benfica. Foi ele que identificou o Enzo Fernández e o Darwin. Fez parte da equipa que levou o Nottingham Forest de voltar aos lugares europeus. O Nuno Gomes valorizou-se enquanto consultor da FIFA. O Vítor Paneira dispensa apresentações”.

“Bernardo disse que queria vir para o Benfica. Quero muito trazer o Bernardo para o Benfica. Volto a dizê-lo agora: comigo a presidente, o Bernardo Silva voltará ao Benfica. Não estou a colocar prazos. Falo com o Bernardo há muito tempo. É alguém que eu admiro e que é um grande benfiquista. Falamos de futebol há muito tempo. Bernardo decide pela sua cabeça e percebo que não tome nenhuma posição pública”, completou.

Da parte de Rui Costa, para o atual líder do Benfica, "Bernardo? Quando um jogador é benfiquista e quer regressar, regressa pelo clube. Ninguém pode garantir que um jogador regressa ao Benfica. Garantir o regresso é ter um contrato na mão. Hoje Bernardo Silva é capitão do Manchester City e tem contrato até ao fim da época. Se tiver que regressar ao Benfica regressa como Rui Costa fez, com qualquer presidente. Não será jogador de nenhum presidente. Trunfo eleitoral? Não aceito. Eu passei por isto há uns anos atrás. Quando um jogador é benfiquista e quer regressar, regressa pelo clube. Estou convencidíssimo que o Bernardo quer ser jogador do Benfica. Acho que o Bernardo pensa como eu”, disse.

“A 27 de setembro, João Noronha Lopes disse que, consigo, um treinador fica no Benfica quer tenha ou não sucesso. Correto?”, introduz o incumbente. “Eu disse que tenho um presidente de projeto”, responde Noronha Lopes. “Se ele não tiver sucesso, vai mantê-lo no Benfica, mas ao mesmo anunciou que teria despedido Roger Schmidt no final da época. Num dia diz-se uma coisa e no outro outra. Todos queremos estabilidade e criar o treinador de projeto. Isso depende sempre dos resultados”, acrescenta Costa.

“Mercado? Não tenho uma verba estipulada para gastar. Se tivermos que reforçar a equipa, vamos fazê-lo para bem”, concluiu.

Em ponto de convcerfgência, ambos os candidatos concordaram sobre Grupos Organizados de Adeptos.

“Grupo Organizado de Adeptos? No Benfica não há adeptos de primeira, nem de segunda. Há grupos de sócios que pagam o seu bilhete e estão ali para apoiar o Benfica. Todos os que estiverem no estádio para apoiar o Benfica são bem-vindos. Todos os que prejudicarem o clube não são bem-vindos. Isto passa-se com um sócio que esteja no topo, quer com um sócio que esteja na bancada central e atire uma garrafa ao treinador”, explicou Noronha Lopes.

“Estamos meio de acordo. O Benfica não tem nenhuma claque organizada. Todas as pessoas que estão no topo têm Red Pass. Os problemas podem acontecer em qualquer área do estádio. É natural que, naquela zona do estádio, aconteçam mais situações. Quando essas situações acontecem, as pessoas são penalizadas. Não se pode punir topos, bancadas centrais ou terceiro anel. Têm que se punir as pessoas que fazem algo de errado”, disse Rui Costa.

Quanto ao treinador da equipa principal de futebol, para Noronha Lopes,"vou falar com José Mourinho e tenho a certeza que José Mourinho se vai rever no nosso projeto. José Mourinho tem tido uma conduta irrepreensível nestas eleições, ao nível de um dos grandes treinadores do mundo. Não se tem metido em questões eleitorais. O Nuno Gomes conhece bem o José Mourinho. Garanto que nos vamos sentar com ela e criar condições para que ele ganhe. O nosso projeto é bom, as pessoas são boas, estão motivadas e unidas. Tenho a certeza que Mourinho vai querer trabalhar com a nossa equipa”, assume o candidato.

“O meu treinador está acima do Benfica. Estou convicto que vai ser campeão pelo Benfica este ano. É isso que os benfiquistas querem. É preciso dizer que o plantel não foi escolhido por ele. O grau de exigência tem de ter isso em atenção. Renovação? Não acho que Mourinho possa ser responsabilizado se não ganhar este Campeonato. Tem de procurar ganhar todas as competições. Isto é uma avaliação que vai sendo feita ao longo da época”.

Para Costa, a garantia é de que o 'Special One' “tem dois anos de contrato, com uma cláusula de saída no final da época. Neste momento é uma coisa que não é posta em causa porque o contrato é de dois anos. Vai cumprir este ano. Esperamos que obtenha resultados positivos. O Benfica parte para a época a ganhar a Supertaça, a chegar à fase de liga da Liga dos Campeões, continua na luta para revalidar a Taça da Liga. Tem um Campeonato pela frente, uma Taça de Portugal para jogar e uma Liga dos Campeões para recuperar os pontos perdidos até agora”.

