Portugal mede forças com a Arménia no Estádio do Dragão. Cristiano Ronaldo, recorde-se, não é opção para Roberto Martínez, após ter sido expulso na República da Irlanda.
Eis as escolhas iniciais de Roberto Martínez e Eghishe Melikyan:
Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias, Nélson Semedo, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e Gonçalo Ramos.
Arménia: Henri Avagyan, Erik Piloyan, Sergey Muradyan, Styopa Mkrtchyan, Nayair Tiknizyan, Narek Aghasaryan, Karen Muradyan, Eduard Spertsyan, Artur Serobyan, Grant-Leon Ranos e Kamo Hovhannisyan.
Recorde-se que uma vitória carimba imediatamente o passaporte para o Mundial, enquanto um empate ou uma derrota poderão atirar a seleção nacional para o segundo lugar (e consequente playoff), dependendo daquilo que se vai passar no Hungria-República da Irlanda.
