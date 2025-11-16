Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Com uma impressionante vitória por 9-1 sobre a Arménia, no Estádio do Dragão, na sexta e última jornada do Grupo F, a seleção nacional assegurou o primeiro lugar do agrupamento e carimbou o passaporte para o Mundial2026, que se realizará nos Estados Unidos, Canadá e México. Este triunfo coloca Martínez numa lista restrita de técnicos que levaram a equipa das quinas à mais importante competição de seleções.

O espanhol, no cargo desde 2023, junta-se a Glória (1966) e Scolari (2006), bem como a treinadores portugueses como José Torres (1986), António Oliveira (2002), Carlos Queiroz (2010), Paulo Bento (2014) e Fernando Santos, este último o único a qualificar Portugal para dois mundiais consecutivos – Rússia 2018 e Qatar 2022.

Martínez alcançou a nona qualificação da seleção lusa para um Mundial, a sétima consecutiva, e prepara-se para levar a equipa à competição com o objetivo de ir ainda mais longe do que Glória e Scolari, que conquistaram as meias-finais em 1966 e 2006, respetivamente. Portugal terminou em terceiro lugar em 1966 e em quarto em 2006.

Após oito anos de liderança de Fernando Santos, Martínez, que vinha de sete anos ao comando da Bélgica, já deixou a sua marca. O selecionador espanhol conseguiu apurar Portugal apenas com vitórias – 10 em 10 jogos rumo ao Euro2024 – e registou a melhor série consecutiva de triunfos em jogos oficiais da história recente da seleção, com 12 vitórias seguidas, superando os nove de Santos no apuramento para o Mundial2022.

No Europeu da Alemanha, em que Portugal era apontado como um dos candidatos ao título, a equipa caiu nos quartos de final frente à França, nos desempates por grandes penalidades.

Com a goleada de domingo, Martínez registou a sua 25.ª vitória em 36 jogos à frente da seleção, ficando apenas a uma vitória de Paulo Bento, que somou 26 triunfos entre 2010 e 2014. Fernando Santos continua a liderar no historial de vitórias, com 67, seguido de Scolari (42) e Carlos Queiroz (29).

A nível de jogadores, o espanhol promoveu 14 estreias na seleção principal, a mais recente das quais a do extremo Carlos Forbs, lançado durante a goleada aos arménios.

O Mundial2026, que decorrerá de 11 de junho a 19 de julho, será histórico também pelo aumento de seleções participantes, pela primeira vez serão 48.

