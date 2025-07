Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Disputaram-se os quartos de final do "Masters of the Universe", com destaque para os portugueses Hugo Santos, João Dinis, Pedro Silva, Ricardo Martins, Nando, Mega, Nuno Quartin e o norte-americano George Bryan, que seguem para as meias-finais este domingo, 20 de julho.

No Open Feminino, brilharam as portuguesas Adriana Turnes, Kika Freire, Carolina Ruivo e Matilde Antunes, acompanhadas das espanholas Eva e Julia Espinosa, todas apuradas para as meias-finais. No Open Masculino, Portugal lidera com Miguel Braz, Mega, Ricardo Dias, Diogo Abrantes e Hugo Santos, seguido pela Espanha e pelo México.

Nas categorias Seniores Over 28 e Under 28, Portugal dominou, destacando-se também atletas franceses como Mathieu Le Guen. Nos Sub-14, a final será disputada por jovens talentos da Alemanha e de Portugal. Já nos Sub-18, atletas portugueses e o neerlandês Hassan Turay garantiram presença nas meias-finais.

No Eurosurf, a seleção nacional de surf continua invicta. O destaque vai para Maria Salgado, natural de Santa Cruz, que brilhou com a melhor onda e segundo melhor score combinado do dia na estreia do surf feminino. Mafalda Lopes e Gabriela Dinis também venceram as suas baterias. A segunda ronda trará confrontos exigentes frente a surfistas da Alemanha, Israel, Países Baixos e outros países europeus. Os campeões europeus Guilherme Ribeiro, Afonso Antunes e o estreante Francisco Ordonhas aguardam a estreia prevista para domingo.

Fora da competição, o festival proporciona experiências únicas aos mais pequenos com as Happy Hours, que incluem Kayak Surf e SUP, além de uma divertida Funzone. A Tenda Pedagógica promoveu oficinas criativas e ações de sensibilização ambiental como o "Twister da Reciclagem", em parceria com a Valorsul.

A programação cultural continua com animação noturna na Aldeia Neptuno. Este sábado, a música fica a cargo do DJ Thomas e do rapper Valete, num espetáculo com entrada livre.

O Santa Cruz Ocean Spirit é organizado pela Câmara Municipal de Torres Vedras e Promotorres, com o apoio de diversos parceiros institucionais, patrocinadores e entidades desportivas. Toda a programação está disponível em www.oceanspirit.pt.