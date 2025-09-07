Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A obra resultante de um concurso público para a Câmara Municipal de Matosinhos está a ser executada pela startup portuguesa Havelar em tempo recorde: no espaço de uma semana será erguido um edifício de 500 m² e prevê-se que esteja finalizada no espaço de cinco meses.

Com um investimento de 800 mil euros, no novo edifício ficará sediado o projeto ReCircular, dedicado à reciclagem e reutilização de resíduos eletrónicos para economia circular com uma vertente social, que empregará pessoas com incapacidade daquela região.

“É com muito orgulho que apresentamos a primeira obra pública com recurso a esta técnica que acreditamos ser a construção do futuro e que nos vai permitir concluir este desafio em tempo recorde. Um agradecimento especial também à Câmara Municipal de Matosinhos por nos confiar esta obra que tanto servirá a região e que abrirá portas para novas soluções para o futuro”, sublinha José Maria Ferreira, cofundador e CEO da Havelar.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

A tecnologia

A Havelar utiliza soluções de impressão 3D líderes a nível mundial, em parceria com a fabricante dinamarquesa COBOD, para desenvolver estruturas de alta qualidade de forma mais rápida, acessível e sustentável.

Nesta técnica de impressão 3D são utilizados betão e outros materiais como terras e argila, que permitem reduzir a pegada do carbono associada ao uso do cimento convencional e, ainda, diminuir a ocorrência de acidentes de trabalho, pois são necessários menos recursos humanos para a construção de uma casa ou edifício.

Em 2024, a startup portuguesa de Vila do Conde foi responsável por erguer a primeira casa em impressão 3D do país, em apenas 18 horas.

“Perante um contexto de crise de habitação e escassez de recursos, acreditamos que podemos ser a solução, pois a fórmula que utilizamos na Havelar permite construir casas e edifícios com menos custos, em menos tempo, e com uma menor pegada carbónica. Além de sustentável, a impressão 3D permite maior versatilidade no local de construção, o que para as autarquias poderá ser uma forma mais rápida e económica de dar resposta às necessidades da população, acrescenta o responsável.