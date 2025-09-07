Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Max Verstappen, da Red Bull, conquistou este domingo a sua 66.ª vitória na carreira, a terceira da temporada, no Grande Prémio de Itália em Monza, impondo-se com uma vantagem de 19,2 segundos sobre Lando Norris (McLaren), segundo classificado, e deixando Oscar Piastri (McLaren) em terceiro, segundo o relato do site Autosport.
O neerlandês ofereceu o triunfo ao seu novo Chefe de Equipa, Laurent Mekies, enquanto a McLaren protagonizou um momento controverso no final da corrida. Após um problema na paragem nas boxes de Norris, Piastri foi instruído a ceder a posição em pista ao colega, garantindo o segundo lugar para Lando Norris e evitando que o erro de equipa interferisse na luta entre ambos pelo campeonato.
Charles Leclerc (Ferrari) terminou em quarto, à frente de George Russell (Mercedes) em quinto, com Lewis Hamilton (Ferrari) a recuperar do décimo lugar na grelha para a sexta posição. Mais atrás, Alex Albon (Williams) conquistou o sétimo lugar, seguido por Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) e Kimi Antonelli (Mercedes), este penalizado em cinco segundos por condução irregular. Isack Hadjar fechou o top 10, destacando-se após largar do pitlane.
Esteban Ocon foi penalizado por ter forçado Lance Stroll a sair da pista, terminando em 15.º, enquanto Fernando Alonso abandonou na volta 26 devido a uma falha na suspensão da Aston Martin. Nico Hülkenberg, da Sauber, não conseguiu largar por problemas hidráulicos, encerrando uma corrida cheia de percalços para algumas equipas.
Segundo o site desportivo, a corrida foi marcada pela estratégia de boxes, com Verstappen a manter a liderança após a sua paragem na volta 38 e pela gestão cuidadosa da McLaren para minimizar perdas de pontos entre Norris e Piastri.
