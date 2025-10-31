Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

José Mourinho pretende reforçar o plantel dos encarnados, como o próprio revelou na primeira pessoa. Uma das posições que o treinador português pretende fortalecer é o lado esquerdo da defesa e nesse sentido o nome de Renan Lodi foi colocado em cima da mesa da direção presidida por Rui Costa.

O jogador rescindiu contrato de forma unilateral com o Al Hilal e entende que está livre para assinar contrato com outro emblema, sendo sua opção regressar à Europa, onde chegou a brilhar ao serviço do Atlético de Madrid.

Como jogador livre, o nome do futebolista já foi apontado a outros emblemas, nomeadamente no Brasil. Contudo, o internacional canarinha entende que não é o momento certo para regressar ao seu país.

Nesse sentido, o nome foi apresentado ao clube encarnado como solução para o lado esquerda da defesa, onde o sueco Dahl ainda não convenceu totalmente, apesar dos encarnados o terem comprado esta época à Roma depois do empréstimo ao clube da Luz na temporada passada.

Foi, aliás, com José Mourinho que Dahl não teve muito espaço na Roma, onde o orientou. Agora na Luz, o defesa também ainda não convenceu totalmente o treinador português, que já chegou a adaptar outros futebolistas ao lado esquerdo setor mais recuado das águias.

Apesar de desejar um jogador para esta posição, a verdade, contudo, é que o técnico tem como prioridade outros reforços, nomeadamente um médio e um avançado. Ou seja, o lado esquerdo da defesa não surge no topo das necessidades que o plantel necessita urgentemente, de acordo com José Mourinho.

Contudo, caso haja mesmo abertura da direção encarnada para reforçar esta posição, Renan Lodi está na lista para a posição.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.