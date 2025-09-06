Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apenas na segunda parte do jogo é que surgiram os golos, tendo sido primeiro a equipa da Espanha a marcar. Portugal empatou por Miguel Rocha e o capitão Hélder Nunes acabou por colocar a seleção portuguesa em vantagem no marcador.

Mas, a Espanha respondeu e empatou a 29 segundos do final da partida, assim sendo levando o jogo para prolongamento e depois penáltis, onde Portugal ultrapassou a equipa espanhola.

Portugal vai defrontar assim a França no dia de hoje, a partir das 21h15, no Pavilhão Rota dos Móveis Portugal, em Paredes, em busca do título que escapa desde 2016.