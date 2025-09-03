Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num jogo em que apenas a vitória interessava, a equipa nacional entrou em desvantagem para o intervalo (32-27), mas mostrou garra na segunda parte e conseguiu virar o marcador nos instantes finais, assegurando o quarto lugar do Grupo A com sete pontos.

Este triunfo junta-se ao já conquistado frente à República Checa (62-50), depois das derrotas diante de Sérvia (69-80) e Turquia (54-95). O apuramento marca apenas a segunda passagem de Portugal à fase a eliminar de um Europeu, depois do nono lugar alcançado em 2007.

Nos oitavos de final, agendados para sábado, a equipa das ‘quinas’ vai medir forças com o primeiro classificado do Grupo B — que poderá ser a poderosa Alemanha, mas também Lituânia ou Finlândia —, novamente na Xiaomi Arena, em Riga.

A competição, que arrancou a 27 de agosto e decorre até 14 de setembro, tem como palcos as cidades de Riga (Letónia), Limassol (Chipre), Tampere (Finlândia) e Katowice (Polónia).