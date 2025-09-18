Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Benfica e José Mourinho já tem acordo para celebrarem contrato. O treinador português teve de aceitar um valor bem abaixo dos 10,5 milhões que recebia no Fenerbahçe, antes do seu despedimento, indo receber na Luz um valor acima dos sete milhões de euros, apurou o 24notícias.

Estes valores farão do treinador de 61 anos o mais bem pago de sempre na história do futebol português, algo que apenas Sérgio Conceição se aproximou, quando recebia sete milhões no FC Porto, antes da sua saída, há dois anos.

O entendimento entre as partes não foi difícil de concluir, com Mário Branco, diretor geral dos encarnados e amigo pessoal de José Mourinho, a liderar as negociações.

Para que o acordo seja oficial, faltam apenas limar arestas quanto à equipa técnica do treinador português, algo que deverão ficar nas próximas horas, com o técnico a poder já orientar o treino das águias desta tarde de quinta-feira.

O vínculo de José Mourinho com o Benfica deverá ser válido até final da temporada, podendo haver uma cláusula que permita ao clube e ao treinador para que este permaneça até final da época 2026-2027.