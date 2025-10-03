Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Roberto Martínez divulgou, esta sexta-feira, os 25 jogadores convocados para representar Portugal nos jogos com a Irlanda e Hungria.

Confira, aqui, as escolhas do selecionador nacional:

Guarda-redes - Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP)

Defesas - Diogo Dalot ( Manchester United), Nélson Semedo (Fenerbahçe), Nuno Mendes (PSG), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting CP), António Silva (SL Benfica); Renato Veiga (Villarreal);

Médios - João Palhinha (Tottenham Hotspurs), Rúben Neves (Al Hilal), João Neves (PSG), Matheus Nunes (Manchester Coty), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Gonçalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City);

Avançados - João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea FC), Rafael Leão (AC Millão) Gonçalo Ramos (PSG) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

Recorde-se que Portugal recebe a Irlanda a 11 de outubro e a Hungria três dias depois, a 14, em dois encontros marcados para o Estádio José Alvalade, em Lisboa.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.