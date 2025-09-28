Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa teve início esta sexta-feira, durante o jogo entre o SL Benfica e o Gil Vicente FC, a contar para a 7.ª jornada da Liga Portugal Betclic, e decorrerá ao longo de toda a época desportiva.

Sob o mote “Mantém o teu coração aceso”, a campanha visa alertar para a dimensão do problema, responsável por cerca de 33 mil mortes anuais em território nacional, e incentivar a população à adoção de estilos de vida mais saudáveis, promovendo uma alimentação equilibrada, a prática regular de atividade física e o controlo de fatores de risco como a hipertensão, o colesterol elevado ou o tabagismo.

A ação insere-se nas comemorações do Dia Mundial do Coração, celebrado a 29 de setembro, e reforça a mensagem de que a saúde cardiovascular deve ser uma prioridade diária.

A campanha estará visível em vários momentos dos jogos da Liga Portugal ao longo do fim-de-semana, através de mensagens exibidas na Linha LED dos estádios, nos backdrops das Flash Interviews e na divulgação de um vídeo institucional dedicado à prevenção cardiovascular.

A Fundação do Futebol e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia apelam a todos os adeptos, atletas e agentes desportivos para que façam da saúde do coração uma prioridade, lembrando que pequenas mudanças de hábitos podem fazer uma grande diferença.

