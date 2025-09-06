Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Acompanham Max Verstappen no arranque da frente a dupla da McLaren, com Lando Norris em segundo (1:18.869) e Oscar Piastri em terceiro (1:18.982).

A Ferrari, representada por Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ficou em quarto e quinto, mas uma penalidade fará com que Hamilton parta da décima posição. Com isso, George Russell e Antonelli, da Mercedes, sobem para quinto e sexto lugares na grelha.

O top-10 fica completo com Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) e Yuki Tsunoda (Red Bull).

A corrida está marcada para este domingo, às 14 horas, e Verstappen parte assim numa posição privilegiada para tentar manter a liderança.