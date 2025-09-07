Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o Comando Territorial de Portalegre, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Ponte de Sor, explicou que "no dia 3 de setembro, deteve cinco suspeitos, quatro homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 25 e os 47 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Ponte de Sor".

A investigação, que durou cerca de dois anos, terminou com a GNR a interceptar "a viatura do principal suspeito, tendo sido efetuada uma revista pessoal de segurança ao mesmo, que permitiu apurar que se encontrava na posse de uma elevada quantidade de produto estupefaciente, motivo que levou à sua detenção em flagrante delito".

No decorrer das diligências policiais foi ainda dado cumprimento a quatro mandados de busca domiciliária e a cinco mandados de detenção. Da ação resultou ainda apreensão do seguinte:

5 982 doses de cocaína;

1253,5 doses de heroína;

Três doses de haxixe;

13 telemóveis;

Um computador portátil.

Assim sendo, os detidos foram "constituídos arguidos e presentes, no dia 4 de setembro, ao Tribunal Judicial de Ponte de Sor, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a dois dos detidos e apresentações semanais e bissemanais em posto policial aos restantes".