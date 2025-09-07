Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Em conferência de imprensa, Shigeru Ishiba anunciou ter ordenado à sua força política, o Partido Liberal Democrata, para realizar uma eleição para a sua sucessão, acrescentando que vai continuar a exercer as suas funções até que o seu sucessor seja eleito, noticia a Reuters.
“Tendo o Japão assinado o acordo comercial e o presidente assinado o decreto, ultrapassámos um obstáculo importante”, disse Ishiba esta manhã. “Gostaria de passar o testemunho para a próxima geração”, declarou.
A decisão do primeiro-ministro japonês acontece um dia antes de o seu Partido Liberal Democrata decidir se realizaria uma eleição antecipada para a liderança caso fosse aprovada uma moção de censura contra Ishiba.
