"Quem sou eu para dizer às nossas crianças o que colocar no corpo? Não tenho esse direito. O corpo é um dádiva de Deus", afirmou Ladapo, cirurgião geral do Estado da Flórida.

O responsável tem sido várias vezes criticado por vários médicos e organizações de saúde por supostamente espalhar desinformação.

Em relação a esta medida pretendida, uma das responsáveis democratas pela legislação no Estado da Flórida, Anna Eskami, a descrever o plano como "doido e perigoso".

"Isto é um desastre para a saúde pública no nossa Estado", escreveu na rede social X.

Todos os estados norte-americanos obrigam as crianças a serem vacinadas para estarem nas escolas públicas, sendo cada um responsável pelas suas políticas. Na Flórida, as crianças precisam de ser vacinadas contra a varicela, hepatite B, polio, papeira ou sarampo.

Por exemplo, no Idaho, o estado republicano continua a ter a obrigatoriedade da vacinação das crianças para estarem na escola pública, mas as regras já foram amenizadas.