A Associação da Academia Militar dos EUA, ou West Point como é conhecida, revelou a condecoração em Maio ao duas vezes vencedor de Oscar por ser um “cidadão notável dos Estados Unidos cujos serviços e realizações em prol do interesse nacional exemplificam a dedicação pessoal aos ideais expressos no lema de West Point: ‘Dever, Honra, Pátria’”.

Agora, a mesma associação cancelou a cerimónia, sem razão aparente. O Coronel Mark Bieger afirmou apenas que a organização vai continuar a "focar-se na sua missão de preparação de cadetes para liderarem, batalharem e claro vencerem como oficiais na força mais letal do Mundo, o exército dos EUA".