A Ferrari corre em casa, em Monza, com uma decoração especial para assinalar duas datas importantes: os 75 anos da Fórmula 1 e o cinquentenário do primeiro título mundial de Niki Lauda, conquistado em 1975 ao volante de um Ferrari 312T.

Revelado esta quarta-feira, o SF-25 de Charles Leclerc e Lewis Hamilton apresenta elementos que remetem diretamente para o icónico monolugar do austríaco. O vermelho tradicional da Scuderia surge acompanhado de detalhes brancos nas tampas do motor e nas laterais, onde figuram os nomes dos pilotos, além de números a preto em fundo branco com moldura vermelha, numa alusão ao design clássico. Outro pormenor marcante é a asa traseira em prata metálica, referência ao alumínio usado na Fórmula 1 antes da adoção da fibra de carbono.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton vão competir com fatos, capacetes e calçado inspirados no estilo da década 70.

A equipa da Ferrari chega a Monza, após uma difícil exibição no Grande Prémio dos Países Baixos, com os dois atletas da marca a abandonarem a pista depois de acidentes