Os intrusos dirigiram-se rapidamente para o primeiro andar, onde se situam os serviços administrativos, mas permaneceram apenas cinco minutos.

O motivo do ataque ainda não é conhecido e os suspeitos continuam por deter. “Nada foi roubado. Está tudo bem. Nenhum funcionário estava no local naquele momento”, disse uma fonte próxima da Alpine ao jornal francês, Le Parisien.

O Ministério Público de Évry confirmou a abertura de investigação. As autoridades analisaram as câmaras de segurança e recolheram impressões digitais. Segundo o Le Parisien, os assaltantes pareciam conhecer bem o edifício, levantando suspeitas de roubo qualificado ou espionagem industrial.

O jornal L’Équipe destaca a estranheza do momento e do local da invasão. A base de Viry-Chatillon já não desenvolve motores de F1, pois a Alpine passará a utilizar unidades Mercedes a partir de 2026. Grande parte da equipa técnica já se transferiu para outras operações, incluindo a Ferrari, mas os intrusos demonstraram familiaridade com o prédio, dirigindo-se diretamente às salas executivas e escapando por uma saída lateral.

No fim de semana, no Grand Prix do Brasil, Pierre Gasly terminou a corrida em décimo lugar, somando um ponto e ocupando atualmente o 18.º lugar na classificação mundial com 22 pontos. O companheiro de equipa, Franco Colapinto, ainda não pontuou, deixando a Alpine em último lugar na classificação por equipas.

