Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A informação foi divulgada esta quinta-feira através de um comunicado publicado no jornal do clube, assinado por João Palma, presidente da Mesa da Assembleia Geral. A Assembleia Geral ordinária destina-se à eleição dos membros dos órgãos sociais do Sporting para o quadriénio 2026-2030.

Segundo a convocatória, o processo eleitoral decorrerá entre as 9h00 e as 20h00. O voto será presencial, nos termos do n.º 3 do artigo 47.º dos estatutos do clube, sendo exercido através de voto eletrónico, conforme previsto no regulamento em vigor.

Ainda de acordo com o Record, as candidaturas terão de ser entregues até às 18h00 do dia 12 de fevereiro, respeitando o n.º 2 do artigo 48.º dos estatutos leoninos.

Até ao momento, o único candidato assumido publicamente é Frederico Varandas, atual presidente do clube, que se recandidata a um terceiro mandato. O dirigente, de 46 anos, lidera o Sporting desde setembro de 2018, está a concluir o segundo mandato e é o 44.º presidente da história do emblema de Alvalade.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.