Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A empresa afirmou que apresentará a proposta diretamente aos acionistas, oferecendo 30 dólares por ação em dinheiro, e pediu que estes rejeitem a fusão com a Netflix, que avalia cada ação em 27,75 dólares através de um negócio misto de dinheiro e ações.

A Paramount defende que a sua proposta é uma “oferta estratégica e financeiramente convincente” e uma “alternativa superior à transação com a Netflix”. O CEO David Ellison afirmou citado pela Sky News: “Os acionistas da WBD merecem uma oportunidade para considerar a nossa oferta superior, totalmente em dinheiro, pela totalidade da empresa.” Acusou ainda o conselho de administração da WBD de estar a apoiar uma proposta inferior, dizendo: “Estamos a levar a nossa oferta diretamente aos acionistas para lhes dar a oportunidade de maximizar o valor das suas ações.”

Enquanto o acordo com a Netflix prevê a separação da divisão de redes globais — que incluiria canais como a CNN e não integraria a fusão — a Paramount quer adquirir toda a empresa, incluindo esse segmento. A empresa diz ter apresentado seis propostas à WBD nos últimos 12 semanas, alegando que nenhuma foi “significativamente atendida”.

O negócio da Netflix enfrenta já objeções políticas. No domingo, o Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a quota de mercado combinada “poderia ser um problema”, acrescentando: “O acordo tem de passar por um processo, e veremos o que acontece.” Uma eventual fusão entre Paramount e WBD também deverá enfrentar forte escrutínio regulatório. Ao anunciar a fusão com a Netflix, o CEO da WBD, David Zaslav, defendeu que o acordo uniria “duas das maiores contadoras de histórias do mundo”, garantindo que o legado da Warner Bros continuará a chegar “às próximas gerações”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.