Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente russo, Vladimir Putin, vai reunir-se esta terça-feira em Moscovo com o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, numa cimeira que surge depois de dois dias de negociações na Florida entre responsáveis ucranianos e norte-americanos, incluindo Jared Kushner, genro de Donald Trump e assessor externo nas conversações diplomáticas.

O encontro em Moscovo terá lugar esta tarde, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. As negociações têm como objetivo refinar um plano de paz apoiado pelos EUA, considerado inicialmente favorável à Rússia, mas que continua a levantar questões difíceis, segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Em Paris, após reunir com Emmanuel Macron, Zelensky destacou que as prioridades da Ucrânia são manter a soberania e garantir fortes garantias de segurança, sublinhando que o território continua a ser o ponto mais sensível, com a Rússia a pressionar para a cedência de áreas no leste do país, algo que Kiev recusa aceitar.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.