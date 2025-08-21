Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Caramulo Sprint 2025 estava marcada para os dias 23 e 24 de agosto, mas os incêndios que deflagram no país levaram ao seu adiamento para outubro, explica a nota de imprensa.

Foi um entendimento unânime entre as entidades e organismos, visto que não estavam reunidos os meios de segurança e prevenção necessários para esta prova que se realiza na serra do Caramulo, concelho de Tondela, distrito de Viseu.

De acordo com o comunicado enviado às redações, o adiamento tão perto da data acarreta diversos constrangimentos à organização, mas não era possível colocar em risco a segurança das pessoas e da floresta.

Apesar de esta ser a primeira edição, a prova de automobilismo é já candidata a integrar o campeonato de Portugal de Montanha, revela Nuno Pinto, um dos responsáveis da organização.