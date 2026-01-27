Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado enviado às redações, o município informa que a medida visa garantir a segurança de pessoas e bens, tendo sido tomada pelo presidente da autarquia, Marco Almeida, em articulação com os agentes de proteção civil de Sintra. O encerramento mantém-se em vigor até que estejam reunidas as condições de segurança necessárias à reabertura dos acessos.

De acordo com as previsões meteorológicas, são esperados ventos fortes, com rajadas que podem atingir os 140 km/h, o que aumenta o risco de queda de árvores e ramos, instabilidade de elementos soltos e fragilidade de estruturas na área da serra.

Os acessos que ficam encerrados são os seguintes:

Cancela na Azóia

Urca - Capuchos

Urca - Peninha

Cruzamento da Azóia

Cruzamento da Portela - Azóia

Cruzamento dos Capuchos - Cruzamento da Portela

A situação está a ser acompanhada de forma permanente pelas entidades competentes, com o Município de Sintra a monitorizar a evolução das condições meteorológicas e a avaliar a segurança na zona da Serra.

A Câmara Municipal de Sintra apela à população para que respeite a sinalização existente e as orientações das autoridades, evitando deslocações para a Serra de Sintra durante o período crítico. A informação será atualizada através do Facebook e X do município.