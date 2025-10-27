Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Propusemo-nos a tarefa de expandir a geografia da utilização das nossas capacidades de longo alcance", escreveu Volodymyr Zelensky nas redes sociais, depois de uma reunião com as principais autoridades de defesa da Ucrânia.

Zelensky disse que o encontro serviu para avaliar os resultados das operações realizadas nas últimas semanas, conduzidas quase todas as noites com drones de fabrico ucraniano e, em alguns casos, com mísseis de médio alcance.

"A refinação de petróleo russa já está a pagar um preço tangível pela guerra e vai pagar ainda mais", disse, referindo-se aos recentes ataques ucranianos contra infraestruturas energéticas no interior da Rússia.

O líder ucraniano acrescentou que o Governo está a negociar contratos de longo prazo com empresas de armamento para garantir "maior previsibilidade na alocação de recursos" e "um aumento sustentado da produção militar".

