O encontro terá lugar na residência de Trump, em Mar-a-Lago, e deverá centrar-se numa versão atualizada do plano de paz mediado pelos Estados Unidos, proposta que Moscovo ainda não apoiou, bem como em propostas separadas ligadas a garantias de segurança norte-americanas dadas a Kiev.

A reunião acontece após um fim de semana marcado por fortes bombardeamentos russos sobre Kiev, ataques que Zelensky afirmou serem prova de que Moscovo “não quer a paz”.

“O que aconteceu demonstra, de forma clara, que a Rússia não está interessada em qualquer solução pacífica”, declarou o líder ucraniano na rede social X, referindo-se às últimas ofensivas que atingiram infraestruturas civis na capital.

Em declarações ao jornal Politico, Trump sublinho o papel central de Washington neste processo de paz afirmando que, “Ele (referindo-se a Zelensky)não tem nada até eu aprovar. Vamos ver o que ele tem”.

