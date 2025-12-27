Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O jornal ucraniano, The Kyiv Independent, informa que pelo menos 22 pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças. Os ataques afetaram sete zonas diferentes da cidade, declarou Tymur Tkachenko, chefe da Administração Militar da Cidade de Kiev, numa publicação no Telegram, revela o jornal britânico The Guardian.

Os ataques considerado pelo jornal ucraniano como "em massa" provocaram um incêndio num edifício residencial de 18 andares no distrito de Dnipro, enquanto uma torre residencial de 24 andares no distrito de Darnytsia também foi atingida, segundo Tymur Tkachenko. Novos focos de incêndio foram igualmente relatados nos distritos de Obolonskyi e Holosiivsky.

Registaram-se também cortes de energia elétrica na área de Brovary, a leste de Kiev, incluindo 2.600 edifícios residenciais, 187 jardins de infância e 138 escolas.

As forças aéreas ucranianas anunciaram um alerta aéreo em todo o país, alertando nas redes sociais para a presença de drones e mísseis sobre várias regiões ucranianas, incluindo a capital.

Os ataques russos tiveram implicações além-fronteiras já que caças polacos foram mobilizados para interceptar a ameaça e dois aeroportos no sudeste da Polónia, Rzeszów e Lublin, foram temporariamente encerrados, informou o Comando Operacional das Forças Armadas polaco na rede social X.

Este novo ataque ocorre num momento de elevada tensão geopolítica, seguindo uma visita diplomática de Zelensky aos Estados Unidos.

