“O meu objectivo é terminar a guerra”, afirmou, acrescentando que não está agarrado ao poder e que a sua continuidade depende apenas da necessidade de liderar o país durante este período excepcional.

Zelensky tem sido a face visível da resistência ucraniana desde o início da invasão russa, a 24 de Fevereiro de 2022. Tornou-se rapidamente uma figura de destaque no cenário internacional, ao apelar constantemente ao apoio ocidental e a posicionar-se como símbolo da soberania e da determinação do povo ucraniano.

Ainda assim, mais de três anos de guerra e destruição trouxeram não apenas desgaste à sociedade ucraniana, mas também ao próprio líder. As suas declarações podem ser interpretadas como um sinal de cansaço e também como um compromisso com a democracia e a transição política, assim que a estabilidade for restaurada.

Zelensky não avançou com qualquer data ou condição específica para a sua saída, mas deixou claro que não procura perpetuar-se no poder. Quando a guerra terminar, afirma estar pronto para dar lugar a uma nova liderança, encerrando assim um dos capítulos mais marcantes da história recente da Ucrânia.

