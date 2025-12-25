"Hoje todos partilhamos um sonho. Pedimos um desejo em conjunto. Que ele morra. Todos pensamos isso em privado, mas quando nos voltamos para Deus claro que pedimos mais. Pedimos paz para a Ucrânia. Lutamos para isso. Rezamos para isso", disse o líder ucraniano.

"Ficamos felizes quando ouvimos a música do Natal, mas ainda mais felizes quando não ouvimos a música do mal, não ouvimos drones e mísseis a voar por cima", concretizou.

Vladimir Zelensky enviou uma mensagem também aos que lutam pela Ucrânia na frente de batalha.

"Apesar de todo o sofrimento que a Rússia causou, não é capaz de ocupar ou bombardear o que mais importa: o nosso coração ucraniano, a nossa fé uns nos outros e a nossa unidade", disse Zelensky.

"Por todos os nossos heróis caídos que defenderam a Ucrânia à custa das suas vidas. Por todos aqueles que a Rússia obrigou a ocupar e a fugir. Por aqueles para quem é difícil, mas que não perderam a Ucrânia dentro de si – e, por isso, a Ucrânia nunca os perderá. Hoje estamos ombro a ombro. Não nos perderemos na escuridão", concretizou.