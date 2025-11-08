Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Agente (IA)", "Apagão", "Eleições", "Elevador", "Flotilha", "Fogos", "Imigração", "Moderado", "Perceção" e "Tarefeiro" são estas as dez opções dadas a escolher ao público, informa a nota de imprensa.

A lista de palavras escolhidas é o espelho da memória coletiva. Reflete os temas e acontecimentos que marcaram o ano e foi elaborada com base nas mais de 6500 sugestões enviadas pelos portugueses, nas palavras mais pesquisadas no dicionário de língua portuguesa da Infopédia e no trabalho contínuo de observação da língua feito pela Porto Editora, nomeadamente nos meios de comunicação e nas redes sociais.

No início da semana, no Porto, foi dado o arranque oficial da votação na Palavra do ano, iniciativa promovida pela Porto Editora. Os passageiros puderam escolher presencialmente a sua candidata favorita e, até ao final do mês de novembro, a eleição continua online, em www.palavradoano.pt.

Nas edições anteriores as palavras eleitas foram “liberdade” (2024), “professor” (2023), “guerra” (2022), “vacina” (2021), “saudade” (2020), “violência doméstica” (2019), “enfermeiro” (2018), “incêndios” (2017), “geringonça” (2016), “refugiado” (2015), “corrupção” (2014), “bombeiro” (2013), “entroikado” (2012), “austeridade” (2011), “vuvuzela” (2010) e “esmiuçar” (2009).

A Porto Editora promove a Palavra do Ano há 17 anos, em parceria com a Infopédia, numa iniciativa que destaca a relevância das palavras e o dinamismo da língua portuguesa, enquanto espelha as transformações e desafios da sociedade.

