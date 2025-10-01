Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
As sugestões podem ser enviadas através do site da Palavra do Ano, com recurso ao email, ou também através do WhatsApp.
A lista de palavras candidatas "é produto do trabalho permanente de observação e acompanhamento da realidade da língua portuguesa, levado a cabo pela Porto Editora, através da análise de frequência e distribuição de uso das palavras e do relevo que elas alcançam, tanto nos meios de comunicação e redes sociais como no registo de consultas online dos dicionários da Porto Editora".
A "Palavra do Ano" é uma iniciativa da Porto Editora que "tem como principal objetivo sublinhar a riqueza lexical e o dinamismo criativo da língua portuguesa, património vivo e precioso de todos os que nela se expressam, acentuando, assim, a importância das palavras e dos seus significados na produção individual e social dos sentidos com que vamos interpretando e construindo a própria vida".
