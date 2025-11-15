Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



O comandante sublinhou que a vítima mortal foi uma mulher britânica de 85 anos de idade, no parque de campismo de Albufeira. Esta informação corrige uma informação anteriormente veiculada por vários meios de comunicação social, de que a vítima mortal tinha 68 anos.

A vítima mortal era a pessoa que, inicialmente, tinha sido dada como desaparecida.

As duas situações mais graves, segundo o comandante, ocorreram num empreendimento turístico e num parque de campismo de Albufeira. O balanço final de vítimas é o seguinte:

26 feridos leves (23 no hotel e 2 no parque de campismo);

2 feridos graves (no parque de campismo);

1 vítima mortal (no parque de campismo);

Os feridos têm entre 6 e 85 anos de idade e são de nacionalidade portuguesa, espanhola e britânica.

Houve ainda dois desalojados que foram temporariamente realojados, no concelho de Silves, onde outro fenómeno atmosférico também provocou danos.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.