Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A depressão tem provocado condições adversas, incluindo precipitação intensa, granizo, trovoadas frequentes e vento forte, particularmente no sul do continente e no interior centro.

Pelas 10h02, no dia 15, Albufeira registou um tornado, enquanto Lagoa, cerca de uma hora mais tarde, pelas 11h22, sofreu a ação de um fenómeno de vento muito forte. A análise preliminar indica que o tornado de Albufeira se iniciou junto à faixa costeira e terá mantido contacto com a superfície ao longo de cerca de quatro quilómetros, seguindo uma orientação sudoeste-nordeste. Trata-se de um tornado mesociclónico, associado a uma supercélula, e classificado preliminarmente como IF2, com ventos estimados até 60 m/s (220 km/h).

O fenómeno em Lagoa começou na zona de Ferragudo e manteve contacto com o solo por quase sete quilómetros, também com orientação sudoeste-nordeste. Este episódio foi classificado como IF1.5, com ventos máximos de aproximadamente 50 m/s (180 km/h), estando igualmente ligado à propagação de uma supercélula mesociclónica.

Segundo o IPMA, as autoridades continuam a monitorizar a situação e alertam para a persistência de condições meteorológicas adversas no território português, enquanto se realiza a avaliação dos danos provocados.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.