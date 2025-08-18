A informação foi avançada à agência Lusa pelo segundo comandante dos bombeiros de Montalegre, Miguel Monteiro, que referiu que o fogo esteve “muito perto de casas e armazéns” em Vilar de Perdizes, aldeia que já está “livre de perigo”.

O alerta foi dado pelas 10h25 e, ao final da tarde, o incêndio lavrava em área de mato e pinhal e tinha três frentes, avançando uma delas em direção à zona de Soutelinho da Raia e ao concelho de Chaves.